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Валлин сделал прогноз на бой Усик - Фьюри после победы украинца над Дюбуа

Швед отметил неудобный стиль для Александра.
Сегодня, 12:44
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Шведский супертяжеловес Отто Валлин высказался о победе чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика в бою против Даниэля Дюбуа.

По словам Валлина, украинский боксер не удивил его, а в ринге с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри он будет андердогом.

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"Усик не блистал в бою против Дюбуа. Он победил нокаутом, и это, конечно же, здорово. Но он выглядел как тот же парень, у которого возникли проблемы с Чисорой. Так что все дело в стилях. 

Я думаю, что некоторые стили доставляют Усику большие проблемы. Возможно, то же самое касается Фьюри. Но в данный момент Фьюри будет большим фаворитом", - сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее Валлин назвал условие, при котором Фьюри следует лишить титула WBC.

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