Валлин назвал условие, при котором Фьюри следует лишить титула WBC

Шведский супертяжеловес Отто Валлин заявил, что чемпиона WBC в его дивизионе Тайсона Фьюри необходимо лишить титула.

По словам опытного боксера, если британец после боя против Фрэнсиса Нганну не проведет защиту против соперника из топ-10 рейтинга, то должен лишиться пояса.

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"В первую очередь меня интересует, настоящий ли это бой или выставочный. Мы не знаем, так ведь? Мы знаем, что делает Фьюри. Он зарабатывает много денег, и это легкий бой для него. Так что в этом плане в поединке с Нганну есть большой смысл.

Но если ты чемпион мира в супертяжелом весе, то хочется, чтобы ты защищал титул против боксера. Хорошо, мы позволим ему подраться Нганну, но затем ему следует защищать титул. Мы хотим увидеть бой Усика с Фьюри. Если он не состоится, то Тайсону нужно провести защиту против кого-то из топ-10 рейтинга WBC. Если он этого не сделает, то его точно необходимо лишить пояса", - сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что промоутер Усика опубликовал видео, на котором Фьюри ударил сам себя.

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