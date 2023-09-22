"Мы давим на IBF": Промоутер Хрговича настаивает на бое с Усиком
Эдди Хирн, со-промоутер обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе Филиппа Хрговича, намерен организовать своему клиенту бой против обладателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика.
По словам главы компании Matchroom Boxing, они будут настаивать, чтобы украинскому чемпиону назначили поединок с хорватом.
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"Мы давим на IBF. IBF должна объявить позицию обязательного претендента. Мы разговариваем с командами, чтобы убедиться в том, что их правила соблюдаются", - сказал Хирн в комментарии Boxing Social.
Ранее Хргович объяснил, почему он станет следующим соперником Усика.
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