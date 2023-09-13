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Хргович объяснил, почему он станет следующим соперником Усика

Хорват нацелен отобрать пояса у украинца.
Сегодня, 08:30
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович заявил, что выйдет в ринг с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам хорвата, украинец не сможет сразиться с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри, ведь тот проводит поединок с Фрэнсисом Нганну.

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"Я не могу расслабиться в отпуске, поскольку знаю, что я следующий в очереди. Я думаю об этом каждый день. Да, я должен следующим получить свой шанс. У Фьюри назначен бой против Нганну. Он недоступен, поэтому Усик должен подраться с обязательным претендентом, и я следующий в очереди. Я давным-давно заслужил этот шанс, я долго жду, поэтому я готов драться.

Я жду уже два года. У меня были проблемы с назначением боя за статус обязательного претендента: я ждал его полтора года. А теперь я снова жду больше года. Я стал обязательным претендентом, но все равно жду. Объединительного боя нет, потому что у Фьюри запланирован поединок. Как я сказал, они должны следовать правилам, и в следующем бою Усик должен подраться со мной", - сказал Хргович в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Чжилей включил Ломаченко и Усика в список вдохновляющих его боксеров.

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