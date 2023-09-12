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Чжилей включил Ломаченко и Усика в список вдохновляющих его боксеров

Китайский супертяжеловес рассказал, от поединков каких бойцов получает наслаждение.
Сегодня, 14:58
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей высказался о коллегах, которые его вдохновляют.

В список боксеров, бои которых он пересматривает, китаец включил Василия Ломаченко и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

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"Я наслаждаюсь просмотром боев Ломаченко. Я действительно люблю смотреть поединки Усика, Канело и Теренса Кроуфорда. Эти имена открыл для меня мой тренер, и мне действительно нравится их стиль.

На самом деле я смотрю всех их, и они меня вдохновляют. И до сих пор я все еще учусь у этих людей, и я тяжело тренируюсь, чтобы получить подобные навыки. Эти ребята меня вдохновляют", - сказал Чжилей в комментарии Thaboxingvoice.

Ранее Чжан Чжилей рассказал, с кем намерен подраться после реванша с Джо Джойсом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Александр Усик Чжан Чжилей

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