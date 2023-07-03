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Чжилей рассказал, с кем намерен подраться после реванша с Джойсом

Китайский боксер нацелен на повторный успех во втором поединке с британцем.
Сегодня, 10:56
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей перед реваншем с Джо Джойсом поделился мыслями о дальнейшем развитии своей карьеры.

Китайский боксер в очередной раз заявил, что после повторного поединка с британцем он хотел бы выйти на бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

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"Создать новую историю Китая в сфере бокса - это моя миссия и изначальный план. Люди всегда думали, что китайский бокс не может выращивать супертяжеловесов, что китайские боксеры не способны конкурировать с европейцами и американцами. Я с этим не соглашусь. Я верю, что китайские боксеры займут центральное место на международной арене.

В данный момент у нас нет долгосрочного плана, мы по-прежнему сосредоточены на поединке с Джойсом. После него моей следующей целью будет бой с Тайсоном Фьюри", - приводит слова Чжилея Boxing Scene.

Напомним, ранее было официально объявлено, что реванш Чжилей - Джойс состоится 23 сентября на OVO Arena Wembley в Лондоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Джо Джойс Чжан Чжилей

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