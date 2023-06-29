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Чжилей - Джойс: дата и место реванша официально утверждены

Китайский и британский боксеры во второй раз сойдутся в ринге.
Сегодня, 14:18
Чжилей и Джойс проведут реванш / Getty Images
Чжилей и Джойс проведут реванш / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей встретится в реванше с Джо Джойсом.

Промоутерская компания Queensberry Promotions на своем официальном сайте объявила о проведении второго боя, назвав дату и место поединка.

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Китайский и британский боксеры встретятся в ринге 23 сентября на OVO Arena Wembley в Лондоне.

Напомним, что в первом поединке, который состоялся в апреле этого года, Джойс потерпел поражение от Чжилея техническим нокаутом в шестом раунде, потеряв пояс временного чемпиона WBO. После боя британский боксер воспользовался прописанным в контракте правом на незамедлительный реванш.

Ранее Джо Джойс рассказал, почему уступил в поединке с Чжаном Чжилеем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джо Джойс Чжан Чжилей

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