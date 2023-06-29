Чжилей - Джойс: дата и место реванша официально утверждены

Китайский и британский боксеры во второй раз сойдутся в ринге.

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей встретится в реванше с Джо Джойсом.

Промоутерская компания Queensberry Promotions на своем официальном сайте объявила о проведении второго боя, назвав дату и место поединка.

Читай также: "Я бы его вынес": Чжилей выразил готовность подраться с Фьюри

Китайский и британский боксеры встретятся в ринге 23 сентября на OVO Arena Wembley в Лондоне.

👀 Will it be an Eye for an Eye? #ZhangJoyce | 23 September | Ticket Alerts: https://t.co/4p1iKWl8VK pic.twitter.com/4T14FXmYgQ — Queensberry Promotions (@Queensberry) June 29, 2023

Напомним, что в первом поединке, который состоялся в апреле этого года, Джойс потерпел поражение от Чжилея техническим нокаутом в шестом раунде, потеряв пояс временного чемпиона WBO. После боя британский боксер воспользовался прописанным в контракте правом на незамедлительный реванш.

Ранее Джо Джойс рассказал, почему уступил в поединке с Чжаном Чжилеем.