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"Хочу вмешаться": Чжилей выразил желание подраться с Дюбуа вместо Джошуа

Китайский супертяжеловес готов стать соперником обладателя титула IBF.
Сегодня, 19:58
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Китайский представитель супертяжелого дивизиона Чжан Чжилей заявил о готовности встретиться в ринге с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

По его словам, он хотел бы подраться с чемпионом вместо Энтони Джошуа, который отказывается от незамедлительного реванша со своим обидчиком.

Читай также: Промоутер Дюбуа назвал ключевую причину, почему Джошуа отказывается от незамедлительного реванша

"Честно говоря, не знаю, состоится ли реванш Джошуа с Дюбуа и кого выберет Даниэль. Он чемпион, я уважаю его выбор, но в конечном итоге я хочу вмешаться.

Я верю, то мы находимся в моменте, когда все эти супертяжеловесы смотрят на меня как на настоящую угрозу. Это разочаровывает. Я хочу драться, но если люди смотрят на меня таким образом, считая, что я слишком большой риск, то тогда, я буду тем, кому не с кем драться", - приводит слова Чжилея MMAKO.

Ранее промоутер Дюбуа сообщил, когда станет известен его следующий соперник.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Даниэль Дюбуа Чжан Чжилей

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