Промоутер Дюбуа сообщил, когда станет известен его следующий соперник

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, рассказал о дальнейших планах по поводу своего клиента.

По его словам, к следующей неделе они постараются определиться с кардом запланированного на февраль боксерского шоу, которое должен возглавить его подопечный.

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"Я бы объявил бой уже завтра, но сомневаюсь, что это возможно. Может, к следующей неделе, мы сделаем всю необходимую работу для этого. Могу сказать, что вам понравится это событие. Всем это понравится.

Также хочу отметить, что это не будет турнир 5 на 5. Этот турнир будет перенесен на более поздний срок, но вас и без этого ждет отличный кард. Я сам с нетерпением жду, когда это произойдет. Теперь, когда мы под одним зонтом с Хирном, нам будет это сделать легко", - сказал Уоррен в комментарии iFL TV.

Отметим, также промоутер Даниэля Дюбуа назвал ключевую причину, почему Энтони Джошуа отказывается от незамедлительного реванша.

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