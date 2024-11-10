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"Я фанат его стиля": Чжилей признался, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри

Китайский супертяжеловес выразил готовность подраться с победителем.
Сегодня, 14:39
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Китайский представитель супертяжелого дивизиона Чжан Чжилей поделился ожиданиями от реванша между обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По словам боксера, в повторном поединке он отдает предпочтение украинскому боксеру и готов встретиться в ринге с победителем.

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"Я надеюсь, что Усик победит, потому что я фанат его стиля. Мне очень нравится, как он боксирует, но посмотрим, внесет ли свои коррективы Тайсон Фьюри.

Хочу ли я боя с победителем реванша? Конечно, я сделаю это", - приводит слова Чжилея LowKickMMA.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Чжан Чжилей выразил желание подраться с Даниэлем Дюбуа вместо Энтони Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Чжан Чжилей

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