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"Худший сценарий": Чжилей высказался о реванше Дюбуа - Джошуа

Китайский супертяжеловес оценил шансы Эй Джея поквитаться за поражение.
Сегодня, 14:32
Джошуа проиграл Дюбуа / Getty Images
Джошуа проиграл Дюбуа / Getty Images

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей поделился мыслями о потенциальном реванше между обладателем пояса IBF Даниэлем Дюбуа и экс-чемпионом Энтони Джошуа.

Китайский боксер считает, что Эй Джею не стоит проводить повторный бой, поскольку он также может завершиться неудачей.

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"Я не могу сказать, что я разочарован, потому что, будучи поклонником бокса, я смотрю на это с точки зрения фаната. Джошуа был на вершине пирамиды в течение многих лет, и когда ты на вершине "пищевой цепочки", это определенно немного меняет твой менталитет.

Это поражение, я не знаю, как оно повлияет на его психологическое состояние, но я думаю, что реванш станет для Джошуа худшим сценарием.

Я не думаю, что он когда-нибудь подерется со мной в ближайшее время после этого поражения. Посмотрим, что произойдет, но я настоятельно советую ему не идти на этот реванш.

Я годами говорил, что хочу проверить его подбородок, но Дюбуа сделал это за меня, и, увидев результат, я больше не хочу его тестировать. Сейчас он сделает все возможное, чтобы избежать меня", - приводит слова Чжилея Seconds Out.

Ранее была названа предварительная дата реванша Дюбуа - Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Даниэль Дюбуа Чжан Чжилей

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