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Названа предварительная дата реванша Дюбуа - Джошуа

Второй бой британцев должен состояться в Саудовской Аравии.
Сегодня, 12:44
Джошуа уступил Дюбуа / Getty Images
Джошуа уступил Дюбуа / Getty Images

Стало известно, когда и где может состояться реванш между обладателем пояса IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа, который потерпел досрочное поражение в первом поединке.

Как сообщает журналист Майкл Бенсон со ссылкой на слова главы генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха, повторный бой британских боксеров планируют организовать 22 февраля.

Читай также: Турки Аль аш-Шейх анонсировал второй турнир между Queensberry Promotions и Matchroom Boxing

Второй поединок между Дюбуа и Джошуа должен состояться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ожидается, что бой пройдет в рамках боксерского турнира 5 на 5 между компаниями Queensberry Promotions и Matchroom Boxing, который был анонсирован ранее.

Напомним, недавно Дюбуа признался, готов ли он провести реванш с Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Даниэль Дюбуа

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