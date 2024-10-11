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Дюбуа признался, готов ли он провести реванш с Джошуа

Даниэль разнес своего соотечественника в первом бою.
Сегодня, 12:05
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о судьбе противостояния с Энтони Джошуа.

По словам британца, он готов дать реванш именитому соотечественнику, но для начала он должен изучить все варианты.

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"Вопрос в том, что будет дальше. Мы планируем, что будем теперь делать. Я слышал, что Энтони хочет устроить реванш. Посмотрим. Если он этого хочет, то я тоже хочу. В тот вечер мы взяли верх, я был лучше, но никакого неуважения к нему. Я не буду поливать его грязью, ничего такого не будет. Это был отличный бой. Если мы сможем устроить его еще раз, то он будет еще больше.

Реванш с Джошуа станет положительным шагом. Поединок был захватывающим. Я думаю, что в нем было все, что хотели увидеть фанаты. Я буду еще лучше, если мы подеремся снова", - сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Ранее Дюбуа предсказал победителя реванша Усик - Фьюри.

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