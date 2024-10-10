"Самый прибыльный": Промоутер предположил, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за свой бой

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мыслями о том, сколько бы могли заработать его подопечный и еще один экс-обладатель титула в дивизионе Тайсон Фьюри за очный бой.

Глава компании Matchroom Boxing предполагает, что оба бойца могли бы получить по 100 миллионов фунтов стерлингов (119 миллионов евро).

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"Это стоит более 100 миллионов фунтов стерлингов для каждого парня. Это самый прибыльный бой, самый большой бой. Ничто не сравнится с боем Джошуа против Фьюри.

Два лучших супертяжеловеса в истории спорта встретятся в лучший момент для спорта. Это не просто бой поколения, а лучший бой за всю историю спорта", - приводит слова Хирна British Boxing News.

Ранее Фьюри оценил вероятность боя с Джошуа.

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