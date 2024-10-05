"Даже если нам будет по 50 лет": Фьюри оценил вероятность боя с Джошуа

"Цыганский король" уверен, что поединок с Эй Джеем никогда не потеряет актуальность.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о возможности проведения боя против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Британский боксер выразил уверенность, что его поединок с соотечественником при любых обстоятельствах будет актуальным и рано или поздно состоится.

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"Джошуа знает, что он получит этот бой. Даже если нам будет по 50 лет, он должен подраться со мной. От этого никуда не уйти, он не может уйти от меня.

Даже если нам будет по 50, мы все равно распродадим Уэмбли. Это факт", - сказал Фьюри в комментарии YouTube-каналу Undisputed.

Ранее экс-тренер Джошуа рассказал, с кем ему еще можно устроить два больших боя.

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