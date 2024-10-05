iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Даже если нам будет по 50 лет": Фьюри оценил вероятность боя с Джошуа

"Цыганский король" уверен, что поединок с Эй Джеем никогда не потеряет актуальность.
Сегодня, 09:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о возможности проведения боя против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Британский боксер выразил уверенность, что его поединок с соотечественником при любых обстоятельствах будет актуальным и рано или поздно состоится.

Читай также: "Все еще самый большой поединок": Промоутер Джошуа оценил актуальность боя с Фьюри

"Джошуа знает, что он получит этот бой. Даже если нам будет по 50 лет, он должен подраться со мной. От этого никуда не уйти, он не может уйти от меня.

Даже если нам будет по 50, мы все равно распродадим Уэмбли. Это факт", - сказал Фьюри в комментарии YouTube-каналу Undisputed.

Ранее экс-тренер Джошуа рассказал, с кем ему еще можно устроить два больших боя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

Статьи по теме

"Отдам Александру Великому": Фьюри признался, от чего откажется, если во второй раз проиграет Усику "Отдам Александру Великому": Фьюри признался, от чего откажется, если во второй раз проиграет Усику
Фьюри признался, готов ли устроить трилогию с Усиком Фьюри признался, готов ли устроить трилогию с Усиком
"Я должен сделать это": Фьюри назвал единственный способ, каким он собирается одолеть Усика "Я должен сделать это": Фьюри назвал единственный способ, каким он собирается одолеть Усика
"Усика остановит только глухой нокаут": Экс-чемпион оценил шансы Фьюри в реванше "Усика остановит только глухой нокаут": Экс-чемпион оценил шансы Фьюри в реванше
Помочь журналистам

Видео

Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед
Дубль Омородиона и спаситель Магуайр в обзоре матча Порту - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи УПЛ, поединки Ливерпуля, Арсенала, Манчестер Сити, Реала, Интера, Байера и Боруссии Д
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Верес примет Зарю, Александрия встретится с Рухом, а Колос - с Левым Берегом
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Францией в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Украина12:15
УПЛ: Верес примет Зарю, Александрия встретится с Рухом, а Колос - с Левым Берегом
Европа12:12
Реал планирует подписать суперзвезду Наполи
Бокс11:48
"Отдам Александру Великому": Фьюри признался, от чего откажется, если во второй раз проиграет Усику
Европа11:40
Ювентус нацелился на вундеркинда Аякса
Теннис11:20
Цуренко вышла в финал квалификации турнира в Ухане
Европа11:03
Гюндоган отметил влияние Гвардиолы на его возвращение в Манчестер Сити
НБА10:50
Михайлюк не дебютировал за Юту в первом предсезонном матче
Украина10:24
"Вы что, сумасшедшие?!": экс-тренер сборной Украины высказался по поводу возможного трансфера Судакова
Бокс09:58
"Даже если нам будет по 50 лет": Фьюри оценил вероятность боя с Джошуа
Европа09:45
"Не хотите играть - на фронт": Алиев дерзко обратился к футболистам Динамо и Шахтера после провала в еврокубках
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK