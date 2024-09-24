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"Вызовут большой ажиотаж": Экс-тренер Джошуа рассказал, с кем ему еще можно устроить два больших боя

Бывший наставник боксера поразмышлял о его перспективах после поражения от Дюбуа.
Сегодня, 13:55
Энтони Джошуа и Роберт Гарсия / Getty Images
Энтони Джошуа и Роберт Гарсия / Getty Images

Роберт Гарсия, бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мнением о его дальнейшем будущем после поражения от обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

По его словам, он считает, что поединки Эй Джея против Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера еще вызовут интерес у болельщиков.

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"Нет, ему не нужно завершать карьеру. Есть еще большой бой против Фьюри, даже если Тайсон снова проиграет Усику. Они могут подраться в Англии. Парни способны продать 200 тысяч билетов в их бою.

Еще один большой поединок для Энтони - это Уайлдер. Это два больших боя, которые останутся таковыми, независимо от того, как парни выступили последний раз.

Поединки Джошуа против Фьюри и Уайлдера вызовут большой ажиотаж в Англии. К тому же Эй Джей все еще способен выйти победителем из этих противостояний", - приводит слова Гарсии ESNEWS.

Ранее Джошуа высказался о завершении карьеры после разгромного поражения от Дюбуа.

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