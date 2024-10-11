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Турки Аль аш-Шейх анонсировал второй турнир между Queensberry Promotions и Matchroom Boxing

Предварительно боксерское шоу запланировано на февраль следующего года.
Сегодня, 18:10
Подопечные Фрэнка Уоррена и Эдди Хирна снова встретятся в ринге / Getty Images
Подопечные Фрэнка Уоррена и Эдди Хирна снова встретятся в ринге / Getty Images

Глава генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что в следующем году будет организован турнир между боксерами, которых представляют промоутерские компании Queensberry Promotions и Matchroom Boxing.

По его словам, предварительно вечер бокса запланирован на февраль, а список участников огласят позже.

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"В феврале вы снова увидите турнир 5 на 5 от Queensberry и Matchroom. Возможно, мы завершим его организацию на этой неделе и устроим большой сюрприз. Давайте посмотрим, как завершится бой Бетербиев - Бивол и каким будет результат большого поединка между Усиком и Фьюри 21 декабря.

Джошуа, Дюбуа, Фьюри, Усик - все в нашем списке. Это то, чего мы хотим. Мы хотим устраивать большие бои и видеть, кто действительно лучшие бойцы в каждой весовой категории", - цитирует Аль аш-Шейха Sky Sports.

Напомним, что аналогичное боксерское шоу состоялось в июне этого года и тогда боксеры Фрэнка Уоррена взяли верх над всеми представителями Эдди Хирна. Уилли Хатчинсон победил Крэйга Ричардса, Ник Болл - Реймонда Форда, а Хамза Шираз - Остина Уильямса. Даниэль Дюбуа техническим нокаутом выиграл у Филипа Хрговича, а Чжан Чжилей также техническим нокаутом одолел Деонтея Уайлдера.

Ранее Турки Аль аш-Шейх анонсировал скорое возвращение Энтони Джошуа в ринг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдди Хирн Фрэнк Уоррен Matchroom Boxing

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