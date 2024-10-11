"Сначала Дюбуа, потом Усик": Чжилей поделился амбициозными планами

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей заявил, что хотел бы подраться с обладателем титула IBF в дивизионе Даниэлем Дюбуа, а также чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Тем не менее, по словам китайского боксера, пока он нацелен на реванш с Джозефом Паркером.

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"Они не сбегут от меня. Сначала я встречусь с Дюбуа, а потом с Усиком, у меня такой план.

Но пока они оба недоступны. Дюбуа, наверняка, подерется в 2025 году, а Усика ждет реванш с Фьюри, поэтому сейчас моя цель - Джозеф Паркер", - сказал Чжилей в комментарии Seconds Out.

Ранее Чжилей назвал причину, почему Усик победит Фьюри в реванше.

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