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"Я его перееду": Дюбуа резко наехал на Усика

Британский чемпион оценил свой прогресс с момента встречи с украинцем.
Сегодня, 07:25
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался, что будущем желает провести второй бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Александра Усика.

По словам британца, он уверен, что может отомстить украинскому боксеру.

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"У нас с Усиком осталось незаконченное дело. И когда я подерусь с ним в следующий раз, исход будет совершенно другим. Я его перееду.

Я меняюсь и развиваюсь как человек и боец. После всех поражений, которые я потерпел на пути к данному этапу, я стал значительно лучше. Моя команда, тренеры, даже работа, которую мы делаем в зале - сейчас для меня все совершенно изменилось", - сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

В августе прошлого года Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

Ранее Рой Джонс сделал прогноз на бой Усик - Фьюри.

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