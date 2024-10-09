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Рой Джонс сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Легенда бокса раскритиковал британского боксера.
Сегодня, 18:25
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Рой Джонс высказался о втором поединке обладателя титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом дивизионе Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам легенды бокса, судьба боя зависит от украинского боксера.

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"Фьюри сделал с Усиком ту же ошибку, которую допустил Уайлдер. Тайсон знал, что Деонтей не может драться на отходах. Он вышел на ринг, заставил Уайлдера пятиться и победил его, правильно? Почему он не вышел и не заставил отступать Усика?

Александр - маленький парень. Ты не пятишься с маленькими парнями, потому что это дает им уверенность. Фьюри дал Усику уверенность, и посмотрите, что произошло. Теперь ему придется идти на более серьезные жертвы, ведь после первого боя Усик знает, что может уронить Фьюри. Это может сработать как на него, так и против него. 

Если Усик выйдет с мыслью уронить Фьюри, то Тайсон однозначно его победит. Но если Усик будет очень умным и методичным в том, что он делает, то снова побьет Фьюри", - сказал Джонс в интервью talkSPORT Boxing.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее Арум назвал соперника для победителя реванша Усик – Фьюри.

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