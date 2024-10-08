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Арум назвал соперника для победителя реванша Усик – Фьюри

Промоутер хочет увидеть поединок за абсолютного чемпиона.
Сегодня, 10:10
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Известный промоутер Боб Арум высказался о противостоянии Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам функционера, победитель реванша обязан встретиться с Даниэлем Дюбуа.

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"Этот бой имеет большой смысл. Неважно кто победит, или Усик, или Фьюри.

Могу сказать, что если победит Тайсон, то этот поединок будет иметь колоссальный успех в Великобритании. Этим парням место на «Уэмбли». Это будет огромное событие.

Если победит Усик, основываясь на разногласиях в первом бою с Даниэлем, я думаю, что это будет тоже масштабное событие. Так что победитель должен драться с Дюбуа", - приводит слова Арума BoxNation.

Ранее Фьюри назвал секрет победы Дюбуа над Джошуа в титульном бою.

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