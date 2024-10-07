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Арум: Дюбуа нокаутировал Усика

Промоутер вспомнил скандальный момент поединка.
Сегодня, 17:45
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Глава Top Rank Боб Арум поделился мнением по поводу чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэле Дюбуа.

По словам функционера, британец является одним из лучших боксеров мира.

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"Меня это не удивило. Дюбуа очень хорошо начал свою профессиональную карьеру, а затем он, похоже, утратил интерес. Я имею в виду, он выглядел ужасно в бою с Джойсом, но у него всегда был талант".

Арум вспомнил поражение британца от Александра Усика.

"И я возвращаюсь к его бою с Усиком. Знаете, по тому, что я видел, а я смотрел по телевизору, Дюбуа нокаутировал Усика. Я не думаю, что это был удар ниже пояса. Он был прямо по линии пояса.

Если бы рефери начал отсчет нокдауна, Усик не смог бы подняться за 10 секунд, не смог бы подняться за 30 секунд, не смог бы подняться за минуту и ​​Дюбуа был бы чемпионом", - сказал Арум для BoxNation.

Ранее Брэдли разнес победу Усика над Дюбуа.

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