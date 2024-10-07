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"Его ограбили": Брэдли разнес победу Усика над Дюбуа

Эксперт вспомнил триумф украинца в поединке с британцем.
Сегодня, 16:55
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Известный американец Тимоти Брэдли заявил, что хочет увидеть реванш чемпиона WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

По словам аналитика, судьи лишили победы британца в бою с украинцем.

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"Дюбуа уже победил Усика. Его ограбили. Это не был удар ниже пояса. Это был удар по корпусу. Я верю, что тогда Дюбуа кинули. Рефери плохо сделал свою работу, он не показал перед боем линию, ниже которой бить нельзя.

Дюбуа попал по Усику ударом по корпусу и потряс его. Усик не любит удары по корпусу. В любителях его остановили таким ударом. Я хочу увидеть бой Дюбуа с победителем реванша Фьюри - Усик. Он этого заслуживает", - приводит слова Брэдли Seconds Out.

В августе прошлого года Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

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