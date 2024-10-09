Чжилей назвал причину, почему Усик победит Фьюри в реванше

Китайский ветеран супертяжелого веса Чжан Чжилей высказался о втором поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в его весовой категории Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам боксера, украинец победит, ведь раскрыл все сильные стороны британца.

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"Усик снова победит. Оба бойца отлично выступили в предыдущем поединке, но я верю, что в этом деле навыки оплачивают счета. Усик однозначно умелый боец: он передвигается по рингу, он легкий на ногах, он наносит много ударов, выбрасывает много комбинаций.

Я думаю, что Усик просчитал Фьюри. Тайсон тоже хорош, мне нравится его стиль. Но думаю, что я слегка склоняюсь в сторону Усика", - сказал Чжилей в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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