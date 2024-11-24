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Слот повторил рекорд АПЛ

Нидерландец присоединился в коротком списке к двум тренерам Челси, которые единственные кому это удавалось до него.
Сегодня, 18:40
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

В рамках 12-го тура АПЛ Ливерпуль победил Саутгемптон.

Благодаря этому триумфу рулевой мерсисайдцев Арне Слот повторил рекорд с лучшим стартом тренерской карьеры в элитном дивизионе Англии.

Только Гуус Хиддинк и Карло Анчелотти побеждали в 10 из 12 своих стартовых матчей в АПЛ. 

Отобрать очки у команды нидерландского специалиста смогли лишь Арсенал и Ноттингем Форест. Сейчас Ливерпуль идет на первой строчке, опережая Манчестер Сити на 8 пунктов накануне очной встречи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ арне слот

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