Слот повторил рекорд АПЛ

Нидерландец присоединился в коротком списке к двум тренерам Челси, которые единственные кому это удавалось до него.

В рамках 12-го тура АПЛ Ливерпуль победил Саутгемптон.

Благодаря этому триумфу рулевой мерсисайдцев Арне Слот повторил рекорд с лучшим стартом тренерской карьеры в элитном дивизионе Англии.

Только Гуус Хиддинк и Карло Анчелотти побеждали в 10 из 12 своих стартовых матчей в АПЛ.

Отобрать очки у команды нидерландского специалиста смогли лишь Арсенал и Ноттингем Форест. Сейчас Ливерпуль идет на первой строчке, опережая Манчестер Сити на 8 пунктов накануне очной встречи.

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