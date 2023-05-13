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"Не был самим собой": Джойс рассказал, почему потерпел поражение от Чжилея

Британский боксер оценил свою первую неудачу на профессиональном ринге.
Сегодня, 00:31
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс проанализировал свое поражение в бою с Чжаном Чжилеем.

По словам британца, он признает, что продемонстрировал ужасное выступление в поединке с китайцем.

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"В последний момент в план на бой были внесены небольшие изменения. Трудно описать вам точный план, потому что есть много разных вещей. Но на самом деле я и не думал об этом после боя.

А вспоминая сам бой, для меня это было ужасное выступление. Люди правильно говорят: я не был самим собой. Боксируя против левши с таким хитрым стилем, я оказался безоружным против его левого прямого.

Было трудно уклониться от этого удара. Чжилей был обманчиво быстрым и мощно бил", - сказал Джойс в комментарии iFL TV.

Ранее стало известно, что Джойс активировал пункт о реванше с Чжилеем.

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