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"Собираюсь вернуть свое": Джойс подтвердил проведение реванша с Чжилеем

Британский боксер во второй раз встретится в ринге со своим обидчиком.
Сегодня, 16:28
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Джо Джойс сделал заявление по поводу реванша с временным чемпионом мира по версии WBO Чжаном Чжилеем, от которого он потерпел первое поражение в профессиональной карьере в недавнем бою.

Британский боксер подтвердил, что пункт о повторном поединке с китайцем активирован и они во второй раз встретятся в ринге.

Читай также: Джойс активировал пункт о реванше с Чжилеем

"Пункт о реванше активирован. Я собираюсь вернуть свое", - написал Джойс в Instagram.

Ранее промоутер Джо Джойса назвал причину поражения своего клиента в бою с Чжаном Чжилеем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джо Джойс Чжан Чжилей

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