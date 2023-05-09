"Собираюсь вернуть свое": Джойс подтвердил проведение реванша с Чжилеем

Британский боксер во второй раз встретится в ринге со своим обидчиком.

Представитель супертяжелого дивизиона Джо Джойс сделал заявление по поводу реванша с временным чемпионом мира по версии WBO Чжаном Чжилеем, от которого он потерпел первое поражение в профессиональной карьере в недавнем бою.

Британский боксер подтвердил, что пункт о повторном поединке с китайцем активирован и они во второй раз встретятся в ринге.

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"Пункт о реванше активирован. Я собираюсь вернуть свое", - написал Джойс в Instagram.

Ранее промоутер Джо Джойса назвал причину поражения своего клиента в бою с Чжаном Чжилеем.