"Травма стала проблемой": Промоутер Джойса оценил поражение от Чжилея

Джордж Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса, поделился мыслями о поражении своего клиента в бою с Чжаном Чжилеем.

Представитель британского боксера отдал должное китайскому сопернику, но считает, что итог поединка мог бы быть иным, если бы не травма его клиента.

"Конечно, левая рука Чжана была потрясающей в этом бою. Люди списывают со счетов бойцов только потому, что никогда раньше не слышали их имени. Истинные фанаты бокса знали, кто такой Чжилей. Он серебряный призер Олимпийских игр, и, на мой взгляд, победил Хрговича в отборочном поединке по линии IBF.

Читай также: Джойс сообщил, будет ли требовать реванш с Чжилеем

Так что нельзя преуменьшать заслуги Чжилея, но с другой стороны, везение в этом бою было на стороне Чжана, когда у Джо закрылся глаз, что нельзя сказать о поединке в Саудовской Аравии против Хрговича.

Я считаю, что рефери принял правильное решение, когда остановил бой. Бойцы выходят в ринг для того, чтобы развлекать нас, а не подвергать опасности себя и свое здоровье. Эта травма стала проблемой, и она становилась все более опасной с каждым раундом. Так что это было правильное решение", - приводит слова промоутера Boxing News 24.

Ранее Чжан Чжилей оценил возможность проведения реванша с Джо Джойсом.