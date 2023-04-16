Джойс сообщил, будет ли требовать реванш с Чжилеем
Британский супертяжеловес Джо Джойс после поражения в бою с Чжаном Чжилеем и потери пояса временного чемпиона по версии WBO высказался о вероятности проведения реванша с китайцем.
По его словам, он пока не принял решения по поводу повторного поединка и может рассмотреть другие варианты.
Читай также: Чжилей оценил возможность проведения реванша с Джойсом
"Реванш? Да, возможно. Все нужно обсудить с моей командой, посмотреть, какие у меня есть варианты. В последнее время реванши выглядят не очень хорошо. Возможно, я приму другой бой или что-то в этом роде.
Сейчас я просто должен извиниться перед моими друзьями и семьей. Я был уверен, что выиграю. Я вернусь", - приводит слова Джойса Boxing News 24.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Джойс - Чжилей.