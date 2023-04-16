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Джойс сообщил, будет ли требовать реванш с Чжилеем

Британец потерпел первое поражение на профи-ринге в противостоянии с китайцем.
Сегодня, 14:58
Джойс потерпел поражение от Чжилея / Getty Images
Джойс потерпел поражение от Чжилея / Getty Images

Британский супертяжеловес Джо Джойс после поражения в бою с Чжаном Чжилеем и потери пояса временного чемпиона по версии WBO высказался о вероятности проведения реванша с китайцем.

По его словам, он пока не принял решения по поводу повторного поединка и может рассмотреть другие варианты.

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"Реванш? Да, возможно. Все нужно обсудить с моей командой, посмотреть, какие у меня есть варианты. В последнее время реванши выглядят не очень хорошо. Возможно, я приму другой бой или что-то в этом роде.

Сейчас я просто должен извиниться перед моими друзьями и семьей. Я был уверен, что выиграю. Я вернусь", - приводит слова Джойса Boxing News 24.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Джойс - Чжилей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джо Джойс Чжан Чжилей

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Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя
Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя

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