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Джойс активировал пункт о реванше с Чжилеем

Британец во второй раз выйдет в ринг с китайским ветераном.
Сегодня, 08:35
Джо Джойс - Чжан Чжилей / Getty Images
Джо Джойс - Чжан Чжилей / Getty Images

Британский супертяжеловес Джо Джойс проведет второй поединок с китайцем Чжаном Чжилеем. 

Соучредитель компании S-Jam Boxing, которая занимается делами Джойса, Адам Морали сообщил, что команда британца активировал пункт о реванше.

"Джойс имел право получить матч-реванш в одном из следующих двух боев, но решил провести его сейчас. Думаю, что он выиграл бы поединок, если бы не травмированный глаз. Джо набросился бы на него во второй половине поединка. Это должна была быть игра из двух таймов, но Джойс травмировался в первом".

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"Это единственный вариант, который мы сейчас рассматриваем. Нужно вернуть себе обязательное положение и идти за титулом", - приводит слова функционера Boxing News 24.

Напомним, что некоторое время назад Джойс сенсационно уступил китайскому ветерану.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри озвучил имя основного кандидата в соперники на ближайший бой.


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