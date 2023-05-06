iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер Фьюри озвучил имя основного кандидата в соперники на ближайший бой

Стороны вскоре планируют согласовать проведение поединка.
Сегодня, 16:31
Фьюри может подраться с Чжилеем / Getty Images
Фьюри может подраться с Чжилеем / Getty Images

Боб Арум, промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, раскрыл ближайшие планы своего подопечного.

По словам представителя британского боксера, основным кандидатом на бой с его клиентом является не Энди Руис, как некоторые предполагали, а временный чемпион по версии WBO Чжан Чжилей. Поединок может состояться в июле.

Читай также: Чжан Чжилей вызвал на бой Усика, раскритиковав других топов

"Является ли Энди Руис главным кандидатом на бой с Тайсоном Фьюри? На самом деле, нет. Мы сосредоточены на этом китайском парне, который победил Джо Джойса. Чжан Чжилей - главный претендент на бой с Фьюри.

Скорее всего, поединок состоится в июле. Мы попытаемся договориться на этих выходных", - сказал Арум в комментарии YouTube-каналу Ringside Reporter.

Ранее Чжан Чжилей уже заявлял, что хотел бы встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Боб Арум Чжан Чжилей

Статьи по теме

"Сложный бой для обоих": Гвоздик оценил шансы Усика в поединке с Фьюри "Сложный бой для обоих": Гвоздик оценил шансы Усика в поединке с Фьюри
"Тайсон не был жадным": Отец Фьюри обвинил Усика в нежелании драться с его сыном "Тайсон не был жадным": Отец Фьюри обвинил Усика в нежелании драться с его сыном
"Не верьте ни единому слову": Отец Фьюри сделал заявление о потенциальном бое с Руисом "Не верьте ни единому слову": Отец Фьюри сделал заявление о потенциальном бое с Руисом
"Скоро будут новости": Джойс сделал важное заявление о возможном реванше с Чжилеем "Скоро будут новости": Джойс сделал важное заявление о возможном реванше с Чжилеем
Помочь журналистам

Видео

Блестящий сольный проход и гол в исполнении Тео Эрнандеса в матче Милан - Лацио
Блестящий сольный проход и гол в исполнении Тео Эрнандеса в матче Милан - Лацио

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Украина19:34
Парень из Мариуполя, потерявший отца и дом, приготовил ужин для Шахтера
Теннис19:20
Свитолина вылетела за шаг до финала турнира WTA 125 в Сен-Мало
Европа19:00
Челси с Мудриком прервал шестиматчевую серию поражений, обыграв Борнмут
Европа18:54
Дубль Гюндогана принес Манчестер Сити победу над Лидсом
Европа18:21
Журналист ESPN поделился деталями возможного перехода Неймара в Челси
Европа18:15
Блестящий сольный проход и гол в исполнении Тео Эрнандеса в матче Милан - Лацио
Европа17:56
Милан добыл уверенную победу над Лацио
Другие17:51
Бывшая девушка Тайгера Вудса обвиняет гольфиста в сексуальных домогательствах
Европа17:34
Мудрик получил желтую карточку за симуляцию в матче против Борнмута
Европа17:22
Лэмпард: Не жалею, что пришел в Челси, я хотел помочь
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK