Промоутер Фьюри озвучил имя основного кандидата в соперники на ближайший бой

Боб Арум, промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, раскрыл ближайшие планы своего подопечного.

По словам представителя британского боксера, основным кандидатом на бой с его клиентом является не Энди Руис, как некоторые предполагали, а временный чемпион по версии WBO Чжан Чжилей. Поединок может состояться в июле.

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"Является ли Энди Руис главным кандидатом на бой с Тайсоном Фьюри? На самом деле, нет. Мы сосредоточены на этом китайском парне, который победил Джо Джойса. Чжан Чжилей - главный претендент на бой с Фьюри.

Скорее всего, поединок состоится в июле. Мы попытаемся договориться на этих выходных", - сказал Арум в комментарии YouTube-каналу Ringside Reporter.

Ранее Чжан Чжилей уже заявлял, что хотел бы встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри.