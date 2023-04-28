"Буду готов к тебе в июле": Чжилей обратился к Фьюри

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей в очередной раз заявил, что хотел бы встретиться в ринге с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам китайского боксера, он будет готов подраться с британцем летом этого года.

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"Я только что вернулся из отпуска, так что все для меня по-новому. Я верю, что моя команда общалась с командой Фьюри по поводу нашего боя.

Давай сделаем это, Тайсон. Если ты намерен драться в июле, то я буду готов к тебе в июле", - приводит слова Чжилея Boxing Social.

Ранее Чжан Чжилей оценил возможность боя с Александром Усиком.