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Александрия продлила серию без поражений

Подопечные Ротаня сыграли вничью с Вересом.
Сегодня, 19:04
Верес - Александрия / fco.com.ua
Верес - Александрия / fco.com.ua

В воскресенье, 24 ноября, Верес принимал дома Александрию в рамках 14-го тура УПЛ.

Хозяева ударно начали матч, дважды выведя Дахновского на ударную позицию, но дин удар пришелся мимо, а со вторым справился Ермаков. Вообще у кипера Александрии было очень много работы в этом матче.

Однако отличиться Вересу удалось лишь с пенальти после того, как Калюжный сыграл рукой в собственной штрафной. Гайдучик за это уверенно наказал гостей. Но Александрия сравняла уже через пять минут, Беляев был первым на добивании, однако оказался в офсайде.

Во втором тайме обе команды уже активно создавали моменты, оба кипера немало спасали, но в итоге гол забили все же гости. Безерра добивал мяч уже в практически пустые ворота. В самом конце матча Клец мог вырывать победу, но его парашют все же пролетел не только над вратарем, но и нам воротами.

Верес - Александрия 1:1
Голы: Гайдучик (пенальти), 27 - Безерра, 78

Верес: Кожухарь - Е.Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция (Протасевич, 75) - Дахновский (Шарай, 65), Клец, Кучеров, Луан (Нонго, 84) - Гайдучик (Мрвалевич, 74), Степанюк (Годя, 84)

Александрия: Ермаков - Мартынюк, Шабанов, Кампос, Кравченко (Скорко, 70) - Калюжный, Беляев (Плакса, 80), Мишнев (Джевани, 46), Козак (Ковалец, 46), Безерра - Филиппов (Кулаков, 80)

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