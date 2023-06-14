"Я бы его вынес": Чжилей выразил готовность подраться с Фьюри
Китаец не против встретиться с чемпионом в случае срыва реванша с Джо Джойсом.
Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей выразил желание провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
По словам боксера, он готов сойтись в ринге с британским чемпионом, если сорвется его реванш против Джо Джойса. При этом китаец уверен в своем успехе в противостоянии с "Цыганским королем".
Читай также: Фьюри сделал громкое заявление по поводу своего будущего
"Я бы с удовольствием подрался с Тайсоном Фьюри, "Цыганской королевой". Я готов к нему. Я бы его вынес", - приводит слова Чжилея Boxing Social.
Напомним, ранее стали известны дата и место проведения реванша Джойс - Чжилей.