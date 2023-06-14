"Я бы его вынес": Чжилей выразил готовность подраться с Фьюри

Китаец не против встретиться с чемпионом в случае срыва реванша с Джо Джойсом.

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей выразил желание провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам боксера, он готов сойтись в ринге с британским чемпионом, если сорвется его реванш против Джо Джойса. При этом китаец уверен в своем успехе в противостоянии с "Цыганским королем".

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"Я бы с удовольствием подрался с Тайсоном Фьюри, "Цыганской королевой". Я готов к нему. Я бы его вынес", - приводит слова Чжилея Boxing Social.

Напомним, ранее стали известны дата и место проведения реванша Джойс - Чжилей.