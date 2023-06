Стала известна дата реванша Джойс - Чжилей

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей проведет реванш с Джо Джойсом.

Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер, команды боксеры согласовали условия матча-реванша. По информации источника, спортсмены проведут реванш 2 сентября на OVO Arena Wembley в Лондоне.

"Чжан Чжилей и Джо Джойс проведут реванш в супертяжелом весе 2-го сентября в Лондоне, сообщил источник ESPN.

В прошлом месяце Джойс воспользовался своим договорным правом на ответный поединок, после того как в апреле потерпел поражение техническим нокаутом в шестом раунде", - написал Коппинджер в Twitter.

