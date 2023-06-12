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Деревянченко потребовал реванш с Мунгией

Украинский боксер возмутился своим поражением в поединке с мексиканцем.
Сегодня, 08:00
Сергей Деревянченко / Getty Images
Сергей Деревянченко / Getty Images

Украинский боксер Сергей Деревянченко прокомментировал поражение в бою с Хайме Мунгией. 

По словам нашего соотечественника, он выиграл поединок, а по этой причине требует реванш.

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"Я чувствую себя хорошо, даже сказал бы прекрасно. Это был близкий бой. Думаю, я выиграл. Я контролировал каждый раунд. Я выиграл минимум восемь раундов. Я хочу матч-реванш.

Я видел, что он устал, но потом смог восстановиться. Мунгия - крутой боец. На самом деле мне грустно, так как не сомневаюсь, что выиграл бой. Даже болельщики были на моей стороне. Я уважаю это, потому что сражаюсь за людей", - приводит слова Деревянченко Boxing Scene.

Напомним, что Мунгия добыл победу единогласным решением судей.


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