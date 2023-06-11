Мунгия в тяжелом поединке одолел Деревянченко

Украинский многократный претендент на титул в среднем весе Сергей Деревянченко (14-5, 10 KO) потерпел поражение от бывшего чемпиона в первом среднем дивизионе непобежденного мексиканца Хайме Мунгии (42-0, 33 KO).

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 11 июня, на Toyota Arena в Онтарио, штат Калифорния, США и стал главным событием вечера бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions. На кону поединка стоял вакантный пояс WBC Silver.

Соперники практически без разведки с первых раундов боя устроили настоящую схватку с многочисленными обменами ударами. Деревянченко в пятом раунде был достаточно близок к тому, чтобы завершить противостояние досрочно. Украинский боксер зажал оппонента у канатов, сумел его потрясти и устроил избиение, но тому с трудом удалось выстоять.

👀🍿 ROUND 5 LADIES AND GENTLEMAN!!! GIVE IT UP FOR THIS BACK-AND-FORTH ACTION because it is just...chef's kiss!!!!#MunguiaDerevyanchenko | LIVE on DAZN pic.twitter.com/aJ0axkxmyW — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) June 11, 2023

После середины поединка интенсивность противостояния начала немного падать, поскольку сказывалась усталость соперников. В заключительных раундах Мунгия выглядел предпочтительнее и в последней трехминутке отправил украинца в нокдаун. Мексиканец мог закончить бой досрочно, но Деревянченко выстоял до финального гонга.

В итоге победа досталась Мунгии единогласным решением судей со счетом 113-114, 112-115, 113-114.

Мексиканец одержал 42-ю победу на профессиональном ринге, а Деревянченко потерпел пятое поражение, при этом четвертое в последних пяти боях.