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Мунгия в тяжелом поединке одолел Деревянченко

Мексиканский боксер вырвал победу, отправив украинца в нокдаун в заключительном раунде.
Сегодня, 07:32
Сергей Деревянченко / Getty Images
Сергей Деревянченко / Getty Images

Украинский многократный претендент на титул в среднем весе Сергей Деревянченко (14-5, 10 KO) потерпел поражение от бывшего чемпиона в первом среднем дивизионе непобежденного мексиканца Хайме Мунгии (42-0, 33 KO).

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 11 июня, на Toyota Arena в Онтарио, штат Калифорния, США и стал главным событием вечера бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions. На кону поединка стоял вакантный пояс WBC Silver.

Соперники практически без разведки с первых раундов боя устроили настоящую схватку с многочисленными обменами ударами. Деревянченко в пятом раунде был достаточно близок к тому, чтобы завершить противостояние досрочно. Украинский боксер зажал оппонента у канатов, сумел его потрясти и устроил избиение, но тому с трудом удалось выстоять.

После середины поединка интенсивность противостояния начала немного падать, поскольку сказывалась усталость соперников. В заключительных раундах Мунгия выглядел предпочтительнее и в последней трехминутке отправил украинца в нокдаун. Мексиканец мог закончить бой досрочно, но Деревянченко выстоял до финального гонга.

В итоге победа досталась Мунгии единогласным решением судей со счетом 113-114, 112-115, 113-114.

Мексиканец одержал 42-ю победу на профессиональном ринге, а Деревянченко потерпел пятое поражение, при этом четвертое в последних пяти боях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Деревянченко Хайме Мунгия

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