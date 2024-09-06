Деревянченко рассказал, сколько пропустит после травмы и операции

Украинский боксер суперсреднего веса Сергей Деревянченко рассказал, на сколько он выбыл после операции из-за разрыва сухожилья бицепса левой руки, который он получил в последнем проигранном бою с французом Кристианом Мбилли.

По словам украинца, точных сроков восстановления он назвать не может, но считает, что пропустит до полугода.

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"Я был уверен, что выиграю у Мбилли, ведь соперник был проходной. Но травма руки в корне изменила картину боя.

На данном этапе сложно прогнозировать, сколько именно мне потребуется времени для восстановления. У каждого свой организм. Операция прошла успешно, дальше реабилитация - до шести месяцев. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы грамотно восстановить руку", - приводит слова Деревянченко vRINGe.

Отметим, также Деревянченко сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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