iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Сделает невозможное": Деревянченко сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Украинец предсказывает проблемы своему соотечественнику.
Сегодня, 12:50
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Украинский боксер Сергей Деревянченко поделился мнением по поводу второго боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам спортсмена, его соотечественник победит, повторив свой успех.

Читай также: Бриедис раскрыл детали поражения Усику

"С прогнозами у меня так себе. Но по итогам первого боя, во втором фаворитом будет Усик. 

Этот бой будет еще тяжелее для Усика. Но он будет готов к этому. И снова сделает невозможное. Так же, как он умеет это делать", - приводит слова Деревянченко vRINGe.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. 

Ранее Сиренко сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

The International: Spirit - Liquid онлайн трансляция матча за первое место в группе The International: Spirit - Liquid онлайн трансляция матча за первое место в группе
Экс-игрок МЮ и Челси перешел в экзотический чемпионат Экс-игрок МЮ и Челси перешел в экзотический чемпионат
Украина - Албания: онлайн-трансляция матча Лиги наций Украина - Албания: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Винисиус - фаворит на Золотой Мяч-2024 по версии известного английского издания Винисиус - фаворит на Золотой Мяч-2024 по версии известного английского издания
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт17:05
The International: Spirit - Liquid онлайн трансляция матча за первое место в группе
Европа16:59
Экс-игрок МЮ и Челси перешел в экзотический чемпионат
Лига наций16:38
Украина - Албания: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Европа16:35
Винисиус - фаворит на Золотой Мяч-2024 по версии известного английского издания
Лига наций16:05
Стали известны подробности травмы Довбика - форвард пропустит матчи сборной Украины
Европа15:59
Два новых лица: АПЛ объявила претендентов на звание тренера августа в лиге
Украина15:46
Супряга сменит команду после прихода Герреро в Динамо
Украина15:32
Середняк УПЛ объявил о подписании форварда сборной Венесуэлы
Европа15:28
АПЛ объявила претендентов на звание игрока месяца в августе
Киберспорт13:10
ESL Pro League Season 20: онлайн-трансляция матчей MIBR - Spirit, FaZe - NiP
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK