"Сделает невозможное": Деревянченко сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри
Украинец предсказывает проблемы своему соотечественнику.
Украинский боксер Сергей Деревянченко поделился мнением по поводу второго боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
По словам спортсмена, его соотечественник победит, повторив свой успех.
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"С прогнозами у меня так себе. Но по итогам первого боя, во втором фаворитом будет Усик.
Этот бой будет еще тяжелее для Усика. Но он будет готов к этому. И снова сделает невозможное. Так же, как он умеет это делать", - приводит слова Деревянченко vRINGe.
Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Ранее Сиренко сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.
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