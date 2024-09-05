"Сделает невозможное": Деревянченко сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Украинский боксер Сергей Деревянченко поделился мнением по поводу второго боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам спортсмена, его соотечественник победит, повторив свой успех.

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"С прогнозами у меня так себе. Но по итогам первого боя, во втором фаворитом будет Усик.

Этот бой будет еще тяжелее для Усика. Но он будет готов к этому. И снова сделает невозможное. Так же, как он умеет это делать", - приводит слова Деревянченко vRINGe.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее Сиренко сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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