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Сиренко сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Украинец отметил противостояние, которое надломило Тайсона.
Сегодня, 13:28
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Непобежденный супертяжеловес Владислав Сиренко заявил, что объединенный чемпион мира в его дивизионе Александр Усик снова победит Тайсона Фьюри.

По слоавам украинца, его соотечественник нокаутирует британца.

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"Во втором бою Усик его остановит. Я так считаю. У Фьюри было три очень тяжелых поединка с Уайлдером. 

По моему мнению, Уайлдер уничтожил Фьюри, а Фьюри уничтожил Уайлдера, и они больше не будут теми же бойцами. Возможно, Фьюри еще что-то покажет после этого, но, пожалуй, он пойдет на спад", - сказал Сиренко в интервью YouTube-каналу BWTM SPORTS GAMING.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. 

Ранее Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри.

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