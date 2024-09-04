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"Перенес пару нокдаунов": Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Известный боксер отметил стойкость украинца.
Сегодня, 10:22
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в крузервейте Майрис Бриедис поделился мнением по поводу реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам именитого боксера, украинец окажется сильнее представителя Великобритании.

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"Усик снова победит Тайсона, хотя первый бой был действительно равным. 

Усик показал стойкость и терпение, ему было тяжело. Усик перенес несколько стоячих нокдаунов и всем доказал, что умеет прекрасно держать удар. Александр показал всем свои самые сильные качества – терпение, характер и знания", - сказал Бриедис для YouTube-канала.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Ранее Сондерс предсказал исход реванша Усик – Фьюри.

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