Бриедис раскрыл детали поражения Усику

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис поделился воспоминаниями о поединке против Александра Усика.

По словам латвийца, он проиграл украинцу, ведь трижды болел во время подготовки.

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"Было ли мое выступление против Усика лучшим в карьере? По ощущениям – нет.

Я дрался с ним не в своей лучшей форме. В тренировочном лагере на бой с украинцем я заболел три раза, были большие перегрузки. Я такие ошибки не допускал в будущем", – сказал Бриедис в интервью YouTube-каналу.

Усик и Бриедис вышли на ринг в 2018 году. По итогам 12 раундов судьи отдали победу Александру решением большинства: 114−114, 115−113, 115−113.

Ранее Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри.

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