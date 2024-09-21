Мунгия - Базинян: лучшие моменты боя - видео

Чемпион по версии WBC Silver в суперсреднем весе мексиканец Хайме Мунгия (44-1, 35 КО) досрочно выиграл бой против уроженца Армении Эрика Базиняна (32-1–1, 23 КО), представляющего Канаду.

Поединок состоялся в ночь на субботу, 21 сентября, на арене Desert Diamond в Глендейле, штат Аризона, США, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Top Rank.

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Мексиканскому боксеру в десятом раунде удалось потрясти своего соперника и успешно добить. Представитель Канады под натиском оппонента оказался на настиле ринга и уже не смог подняться.

Этой победой Мунгия закрыл поражение от Сауля Альвареса в предыдущем бою, которое стало для него дебютным на профиринге.

Источник: MEGOGO

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