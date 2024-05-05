Альварес - Мунгия: лучшие моменты боя - видео

Абсолютный чемпион во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) уверенно выиграл бой против обладателя пояса WBC Silver соотечественника Хайме Мунгии (43-1, 34 КО).

Поединок стал главным событием вечера бокса от промоутерской компании PBC, который состоялся в ночь на воскресенье, 5 мая, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Читай также: Альварес уверенно одолел Мунгию, защитив звание абсолютного чемпиона

Претендент в четвертой трехминутке побывал в нокдауне, а бой продлился все 12 раундов, по итогам которых чемпион одержал победу единогласным решением судей со счетом 117-110, 116-111 и 115-112.

Канело успешно защитил звание абсолютного чемпиона суперсреднего веса, а для Мунгии это поражение стало первым в карьере.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Альварес - Мунгия:

Ранее Альварес поделился мыслями о завершении карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!