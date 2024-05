Альварес уверенно одолел Мунгию, защитив звание абсолютного чемпиона

Абсолютный чемпион во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) одержал победу в бою с обладателем пояса WBC Silver соотечественником Хайме Мунгией (43-1, 34 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 5 мая, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США, возглавив боксерское шоу от промоутерской компании PBC.

Мунгия от начала противостояния пытался оказывать давление на Канело, работал сериями, но чемпион успешно справлялся с атаками своего оппонента. В четвертом раунде претендент допустил ошибку, пропустил апперкот и оказался на настиле ринга.

Knocked down for the first time!