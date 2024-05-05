Альварес уверенно одолел Мунгию, защитив звание абсолютного чемпиона

Абсолютный чемпион во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) одержал победу в бою с обладателем пояса WBC Silver соотечественником Хайме Мунгией (43-1, 34 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 5 мая, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США, возглавив боксерское шоу от промоутерской компании PBC.

Источник: Getty Images

Мунгия от начала противостояния пытался оказывать давление на Канело, работал сериями, но чемпион успешно справлялся с атаками своего оппонента. В четвертом раунде претендент допустил ошибку, пропустил апперкот и оказался на настиле ринга.

Knocked down for the first time!@Canelo scores the knockdown in the 4th round. #CaneloMunguia | NOW | Live on DAZN: Click link in bio to buy pic.twitter.com/4AcsEBVCqs — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 5, 2024

После нокдауна Мунгия стал больше пропускать и ошибаться, хотя и попытался активизироваться в восьмой трехминутке и устроил размен с чемпионом в девятом раунде. Тем не менее в целом Альварес успешно перебивал своего соперника, уверенно забрал заключительный раунд и закономерно выиграл бой.

Источник: Getty Images

Судьи отдали победу Канело единогласным решением со счетом 117-110, 116-111 и 115-112.

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Таким образом, Альварес защитил звание абсолютного чемпиона суперсреднего веса, а Мунгия потерпел первое поражение в карьере.

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