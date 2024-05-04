Альварес поделился мыслями о завершении карьеры

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес ответил на вопрос, когда планирует завершить карьеру.

По словам 33-летнего мексиканского боксера, у него еще достаточно сил, чтобы продолжать выступления.

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"Сколько еще времени мне осталось в боксе? Много. Я чувствую, что я в расцвете сил.

Как сказал Флойд Мейвезер: "Молодой, свежий, богатый и красивый", - приводит слова Альвареса журналист Майкл Бенсон.

Напомним, что в ближайшем бою Сауль Альварес 4 мая в Лас-Вегасе встретится в ринге с Хайме Мунгией.

Ранее промоутер Мунгии сделал дерзкое предупреждение Альваресу.

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