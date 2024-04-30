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"Пришло время уйти": Промоутер Мунгии сделал дерзкое предупреждение Альваресу

Де Ла Хойя объяснил, почему его подопечный должен победить именитого соперника.
Сегодня, 13:05
Сауль Альварес и Хайме Мунгия / Getty Images
Сауль Альварес и Хайме Мунгия / Getty Images

Оскар Де Ла Хойя, промоутер обладателя пояса WBC Silver во втором среднем весе Хайме Мунгии, высказался о будущем бое с абсолютным чемпионом дивизиона Саулем Альваресом.

Представитель боксера выразил уверенность, что его подопечный должен справиться с оппонентом.

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"Есть три причины, почему вы должны смотреть бой Канело - Мунгия в прямом эфире: дерутся два мексиканца и смена правления. Хайме Мунгия победит. Альварес выбрал моего бойца для поединка в праздник Синко Де Майя, но все увидят передачу эстафеты.

Канело - великий боец и дрался со всеми, но приходит время, когда у каждого бойца начинается спад. У каждого есть свой износ. Альварес перенес операции на коленях и плечах. У него был тяжелый последний бой против Джона Райдера, с парнем, с которым Мунгия довольно легко расправился.

Хайме 27 лет, в то время как Канело 34. Я думаю, что пришло время Альваресу уйти. Да, я действительно думаю, что Канело должен выйти на пенсию, но сначала пусть подерется с Хайме. Я очень хочу, чтобы Мунгия надрал ему задницу. Молодое поколение должно свергнуть старое. Это должно произойти", - цитирует Де Ла Хойю Boxing News 24/7.

Напомним, что бой Альварес - Мунгия состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Ранее Альварес также оценил бой с Мунгией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Оскар Де Ла Хойя Хайме Мунгия

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