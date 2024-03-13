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"Такого уже давно не было": Альварес оценил бой с Хайме Мунгией

Мексиканские боксеры окажутся в ринге.
Сегодня, 10:20
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес прокомментировал объявление его поединка против непобежденного Хайме Мунгии.

По словам Канело, он счатлив оказаться в ринге с другим мексиканцем.

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"Я очень горжусь и взволнован, что могу провести этот бой. Мексиканец против мексиканца - это всегда серьезная битва. Такого уже давно не было.

Замечательно дать такую возможность бойцу, который ее заслуживает. Мне очень приятно, что два мексиканца встретятся друг с другом. Нас ждет большой бой за спорт", - приводит слова Альвареса FightNews.

Напомним, Альварес и  Мунгия проведут поединок 4 мая.

Ранее Малиньяджи выбрал лидера супертяжелого веса.

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