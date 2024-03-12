Усик, Фьюри или Джошуа: Малиньяджи выбрал лидера супертяжелого веса

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи высказался по поводу лидеров супертяжелого дивизиона.

По словам эксперта, Джошуа сейчас смотрися гораздо лучше Тайсона Фьюри и Александра Усика.

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"Импульс развивается в сторону Энтони. Усик не очень хорошо выглядел в своем последнем бою против Дюбуа, а Фьюри не очень хорошо смотрелся против Нганну. Прямо сейчас большинство говорит об Джуша, как о лидере супертяжелого веса.

Когда у нас есть такой парень, как Джошуа, который снова обладает всей звездной силой, трудно пойти против него", - приводит слова эксперта Boxing News 24/7.

Ранее Леннокс Льюис предсказал победителя боя Усик - Фьюри.

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