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Усик, Фьюри или Джошуа: Малиньяджи выбрал лидера супертяжелого веса

Эксперт отметил нынешние статусы звездных боксеров.
Сегодня, 12:41
Энтони Джошуа, Алекксандр Усик и Тайсон Фьюри / Sky Sports
Энтони Джошуа, Алекксандр Усик и Тайсон Фьюри / Sky Sports

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи высказался по поводу лидеров супертяжелого дивизиона.

По словам эксперта, Джошуа сейчас смотрися гораздо лучше Тайсона Фьюри и Александра Усика.

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"Импульс развивается в сторону Энтони. Усик не очень хорошо выглядел в своем последнем бою против Дюбуа, а Фьюри не очень хорошо смотрелся против Нганну. Прямо сейчас большинство говорит об Джуша, как о лидере супертяжелого веса.

Когда у нас есть такой парень, как Джошуа, который снова обладает всей звездной силой, трудно пойти против него", - приводит слова эксперта Boxing News 24/7.

Ранее Леннокс Льюис предсказал победителя боя Усик - Фьюри.

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