Хргович: Возможно, вы увидите меня против Усика 18 мая

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филипп Хргович (17-0, 14 KO) высказался о поединке чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

По словам хорвата, он готов оказаться в ринге 18 мая, если британец не сможет провести бой.

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"Я готов выйти в ринг хотя завтра. Дело не во мне. Я говорил, что я был готов даже к 8 марта. Я готов, я жду подписания контракта. Я готов заключить сделку. Сейчас кое-что происходит, но это еще не подписано. Я надеюсь, вы увидите меня в ринге как можно скорее.

Возможно, вы увидите меня в андеркарде Усик – Фьюри. Может быть. Все может произойти, это жизнь. Увидим. Я надеюсь. Может быть, вы увидите меня против Усика 18 мая. Может, Фьюри снова получит рассечение или что-нибудь произойдет. Я здесь, буду готов к этому бою", - приводит слова хорвата iFL TV.

Свой последний бой Филипп провел в декабре прошлого года, в котором нокаутировал Марка Де Мори в первом раунде.

Ранее Джошуа оценил шансы на проведение боя с победителем Усик - Фьюри.

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